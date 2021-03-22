Merkez Bankası'ndan piyasaya 44 milyar lira

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Piyasalarda aşırı oynaklık devam ederken Merkez Bankası'ndan kritik bir hamle geldi. Merkez, 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği sonrası piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Dolar 7,90 seviyelerinde seyrederken gram altında 440 lira bandında bulunuyor.

PİYASAYA 44 MİLYAR LİRA VERDİ

Piyasalardaki aşırı oynaklık devam ederken Merkez Bankası'ndan kritik bir hamle geldi. Merkez, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 29 Mart vadeli repo ihalesi ile piyasaya 43 milyar 999 milyon 999 bin 989 lira verdi.

90 MİLYAR LİRALIK TEKLİF GELDİ

İhaleye 89 milyar 950 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.