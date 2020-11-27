Merkez Bankası'ndan gece yarısı sürpriz zorunlu karşılık kararı

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptı. Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

Merkez Bankası, bankaların tabi olduğu zorunlu karşılık uygulamasında yabancı para ve TL cinsinden vadesiz ve kısa vadeli mevduatta 2'şer puan arttırdı. Buna göre; Türk lirası zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 ay ve 3 aya kadar vadeli hesaplar için yüzde 4'ten yüzde 6'ya çıkarıldı. Yabancı para zorunlu karşılık oranı, vadesiz, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 17'den yüzde 19'a çıkarıldı.

MERKEZ BANKASI, FAİZ ARTIŞININ ARDINDAN DEĞİŞİM SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 475 baz puan faiz artışına karar verilen Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantısının özetlerini yayımlamış ve özetlerde zorunlu karşılık düzenlemesine ilişkin değerlendirmeler öne çıkmıştı. Kasım ayı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılık düzenlemesinde değişikliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtmişti.

Toplantı özetlerinde "Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak için zorunlu karşılık düzenlemesinde değişiklik ihtiyacı olduğunu değerlendirmiştir." ifadeleri yer almıştı.

ZORUNLU KARŞILIK NEDİR?

Zorunlu karşılık, zorunlu karşılık oranı ya da munzam karşılık; mevduat kabul eden bankaların bu mevduatlara karşılık olarak Merkez Bankası'nda bulundurmak zorunda oldukları mevduatların oranıdır ve bu oran Merkez Bankası tarafından kararlaştırılır.