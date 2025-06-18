Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne oldu? - SON DAKİKA

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne oldu? - SON DAKİKA
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Merkez Bankası'nın karar duyurusu ile FED'in güncel faiz hamlesi merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne oldu? İşte, detaylar…

Merkez Bankası'nın para politikası toplantısında alacağı faiz kararı ile ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan son faiz açıklaması, ekonomi çevrelerinin ve yatırımcıların yakından takip ettiği başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ne zaman duyurulacak? ABD Merkez Bankası faiz oranında değişikliğe gitti mi? İşte, tüm bu soruların yanıtları ve gelişmelere dair ayrıntılar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun (PPK) Haziran ayına ilişkin faiz oranı kararını, 19 Haziran Perşembe günü saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşacak. Açıklama, Merkez Bankası'nın resmi takvimi doğrultusunda yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı ne oldu? - SON DAKİKAFed faiz kararı ne oldu

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NE YÖNDE? (SON DAKİKA)

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen beklenti anketine katılan 23 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinin yüzde 46 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde tahminde bulundu. Katılımcıların 19'u herhangi bir değişiklik beklemezken, 2 ekonomist 100 baz puanlık, 1 ekonomist 150 baz puanlık ve bir diğer katılımcı ise 350 baz puanlık bir faiz indirimi olabileceğini ifade etti.

Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin politika faizi öngörülerinde ise medyan beklenti yüzde 35,50 olarak belirlendi. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası, Nisan ayında gerçekleştirilen son Para Politikası Kurulu toplantısında faizi 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkarmıştı.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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