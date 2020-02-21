Merkez Bankası Başkanı Uysal, Bursa iş dünyasıyla buluşuyor
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ağırlayacak.
21.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:32
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ağırlayacak. Toplantının ardından Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu ile de bir araya gelecek.
Kaynak: Dunya.com