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Merkez Bankası Başkanı Uysal, Bursa iş dünyasıyla buluşuyor

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda T.C. Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı ağırlayacak.

21.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:32
Merkez Bankası Başkanı Uysal, Bursa iş dünyasıyla buluşuyor

iş dünyasının çatı kuruluşu (BTSO), Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda T.C. Başkanı 'ı ağırlayacak. Toplantının ardından Uysal, BTSO Yüksek İstişare Kurulu ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Dunya.com

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