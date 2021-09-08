Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Enflasyon ve rezervler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini belirtti. Rezervlerin kısa sürede 85-90 milyar dolar seviyesinden 115-120 milyar dolar bandına geldiğini belirten Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir TL oluşturulması yönünde adımlar atacağız." dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası ekonomi toplantısında konuştu. Enflasyon ve rezervler hakkında önemli açıklamalarda bulunan Merkez Bankası patronu, "Türkiye destekleyici para, maliye ve finansal politikaların yanı sıra aşılama programlarında ilerleme kaydeden ve salgını kontrolde başarılı olan ülkeler arasında yer almaktadır, bu durum, yatırım, üretim ve istihdama olumlu yansımıştır. Gelişmekte olan ekonomilerle karşılaştırdığımızda Türkiye ekonomisinde enflasyon, rezervler ve risk priminde iyileşme alanı olduğunu görüyoruz." dedi.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Mayıs 2021 itibarıyla kısa vadeli dış borç 25,7 milyar ABD doları azalarak 1119,2 milyar dolara düşmüştür, bu durum dış borç göstergelerine olumlu yansıyacaktır. Önümüzdeki dönemde gerek kamu gerekse özel sektör borçluluğuna yönelik gelişmeler tüm dünyada daha çok gündeme gelecektir. Türkiye borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin bir şekilde olumlu olarak ayrışmaktadır, gelişmekte olan ülkelere göre de iyi bir durumdayız. Reel sektörün borçlu olması salt olumsuz bir durum değildir, reel kesimin borç çevirme oranı oldukça yüksektir.

"BÜYÜMEDE OECD'DE İKİNCİ ÜLKEYİZ"

Vaka sayılarının yeniden artmasına sebep olan virüs varyantları salgında belirsizliğe yol açıyor. Türkiye, Almanya ile beraber İngiltere ve AB ülkelerinden daha iyi performans göstermektedir, vaka sayıları nispeten düşük ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye aşılama bakımından çok iyi performans sergiliyor.

Büyüme performansımızın birçok ülkeyi geride bıraktığını, OECD'de ikinci ülke olduğumuzu söyleyelim. Yıllık büyümede makine-teçhizatın sürükleyici olduğu görülmektedir. Öncü göstergeler 3.çeyrekte iktisadi faaliyetin dış talebin etkisiyle güçlü seyrettiğini gösteriyor. Hizmetler ve turizm sektöründe toparlanma dengelenmeyi sağlıyor. Hizmetler ve perakende sektörlerinde kayda değer bir iyileşme görülüyor.

"İSTİHDAM EĞİLİMLERİ OLDUKÇA YÜKSEK SEVİYELERE GELDİ"

Firmalarımızın yatırım ve istihdam eğilimleri oldukça yüksek seviyelere gelmiş durumda. Yatırım eğiliminin güçlü seyrettiğini memnuniyetle izliyoruz. Krediye erişimde belirgin bir sorun görülmemekle birlikte, kredi faiz oranlarında yükseklik krediye ulaşımı sınırlamaktadır. Yüksek frekanslı veriler açılmanın etkisiyle işgücü piyasasında toparlanmaya işaret etmektedir. Sanayi ve inşaat sektöründeki istihdam artışıyla tarım dışı istihdam salgın öncesi düzeyleri aşmıştır. Önümüzdeki dönemde hizmet sektöründe de salgın öncesi istihdamın aşılacağını öngörüyoruz.

"SON ÇEYREKTE ENFLASYON DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GİRECEK"

Ağustos ayı geçici dış ticaret verilerine göre özellikle Avrupa'ya yapılan ihracatın oldukça güçlü seyrettiğini görüyoruz. Turizm faaliyetlerinde toparlanmaya ilişkin olumlu sinyaller alıyoruz. Yılın ilk yarısında dış ticaretteki reel dengelenme oldukça belirgin. Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.

"REZERVLERİMİZ 115-120 MİLYAR DOLAR BANDINA GELDİ"

Küresel merkez bankacılığında para politikası duruşu belirlenirken, kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Rezervlerimiz 85-90 milyar dolar seviyesinden 115-120 milyar dolar bandına geldi. Önümüzdeki dönemde daha güçlü bir TL oluşturulması yönünde adımlar atacağız."

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi
Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 8,37'den işlem görüyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (3)
ÇINAR SARAÇ: İlk önce gerçek enflasyonu açıklasınlar , herşey kendi ellerinde doğru bir şey açıkladıkları yok
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AHMET RAMAZAN LADİKLİ: Üretim yok disa bağımlılık var nasıl olacak bu iş her ay açık veriyorsunuz bırakın bu işleri önce çiftçi aga uretemiyoruz dolar oldu 9 aga rüya alemindemisin
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JUZEN SARİ: Alla alla inanalım mi
Cevap Yaz 2 15 Yayından Kaldır
500
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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Rezervlerimiz 115-120 milyar dolar bandına geldi - Haberler Ekonomi
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