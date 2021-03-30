Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek
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Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesaj vereceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki önemli değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politika Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca açıklamalarda bulundu.

GÖZLER 1 NİSAN'DA

Karaca yaptığı açıklamada 1 Nisan'da Merkez Bankası'nın yatırımcılara net mesajlar vereceğini söyledi.

SERBEST PİYASA EKONOMİSİYLE DEVAM

Türkiye'nin serbest piyasa ekonomisiyle yoluna devam edeceğini belirten Karaca, sermaye kontrolüne ilişkin dedikoduların da hiç gündemlerinde olmadığını kaydetti.

Merkez Bankası 1 Nisan'da yatırımcılara net mesaj verecek

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