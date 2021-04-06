Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
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Merih Demiral, koronavirüsü atlattı

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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Merih Demiral'ın A Milli Takım kampında yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmış ve ambulans uçakla Torino'ya dönmüştü. Siyah-beyazlı kulüp milli futbolcumuzun koronavirüsü atlattığını açıkladı. Ayrıca Merih'te sosyal medyada paylaşım yaparak, geri döndüğünü duyurdu.

A Milli Takım'da yaşanan vaka patlamasından nasibini alan başarılı savunmacı Merih Demiral'ın son 2 koronavirüs testi negatif çıktı. Juventus'tan yapılan açıklamada milli futbolcumuzun koronavirüsü atlattığı duyuruldu.

JUVENTUS'TAN AÇIKLAMA

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merih Demiral, protokoller gereği kaldığı izolasyondan son 2 koronavirüs testinin negatif çıkması nedeniyle ayrılacaktır. Hastalığı atlatan Merih, çarşamba sabahından itibaren takımla birlikte antrenmanlara başlayacaktır."

Merih Demiral, koronavirüsü atlattı

MERİH'TEN PAYLAŞIM

Merih'te koronavirüsü atlatmasının ardından bir paylaşım yaparak "Geri döndüm" dedi.

Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
Merih Demiral, koronavirüsü atlattı
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