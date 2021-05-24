Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum

Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum
Haberler.com - Haberler | Spor

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, A Milli Takım kampına katılmadan önce açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin açılış maçında oynayacağımız İtalya karşılaşmasına değinen Merih, "İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın EURO 2020'de en önemli futbolcularından biri olan Merih Demiral, kamp öncesi önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020 ve kendine dair değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu, Burak Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Merih Demiral'ın açıklamalarından satır başları:

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

"Çok yorucu bir sezon oldu. Hem kupayla bitirdik hem de son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Şimdi milli takıma geldik, inşallah kamp sürecini güzel geçirip Avrupa Şampiyonası'nda ilerleyeceğiz. Kendimi geliştiriyorum. İnşallah EURO2020 hepimiz için iyi olur.

"BENİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENİYORLAR"

Juventus'ta oynamak benim gelişimime çok büyük katkı sağlıyor. Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor.

"BURAK AĞABEYDEN ÇEKİNİYORLAR"

Bonucci, Chiellini olsun. Aramızda espriler yapıyoruz. Onlar benim bu anı, turnuvayı beklediğimi biliyor. İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz."

Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı
Lille taraftarları şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağı açarak Yusuf Yazıcı'nın klasikleşen gol sevincini yaptı
Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum
Cem Dizdar'dan canlı yayında çarpıcı Burak Yılmaz tepkisi: Ben size şaşırıyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 00:20:20. #1.15#

title