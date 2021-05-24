Merih Demiral: İtalyanlara Burak Yılmaz'ın gollerini gösteriyorum

Juventus'ta forma giyen Merih Demiral, A Milli Takım kampına katılmadan önce açıklamalarda bulundu. EURO 2020'nin açılış maçında oynayacağımız İtalya karşılaşmasına değinen Merih, "İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım'ın EURO 2020'de en önemli futbolcularından biri olan Merih Demiral, kamp öncesi önemli açıklamalarda bulundu. EURO 2020 ve kendine dair değerlendirmelerde bulunan milli futbolcu, Burak Yılmaz'dan övgüyle bahsetti.

Merih Demiral'ın açıklamalarından satır başları:

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

"Çok yorucu bir sezon oldu. Hem kupayla bitirdik hem de son maçta Şampiyonlar Ligi'ne katıldık. Şimdi milli takıma geldik, inşallah kamp sürecini güzel geçirip Avrupa Şampiyonası'nda ilerleyeceğiz. Kendimi geliştiriyorum. İnşallah EURO2020 hepimiz için iyi olur.

"BENİMLE ÖZEL OLARAK İLGİLENİYORLAR"

Juventus'ta oynamak benim gelişimime çok büyük katkı sağlıyor. Cristiano Ronaldo ve Paulo Dybala'ya oynamak büyük bir tecrübe. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci antrenmanlardan sonra benimle özel olarak ilgileniyor.

"BURAK AĞABEYDEN ÇEKİNİYORLAR"

Bonucci, Chiellini olsun. Aramızda espriler yapıyoruz. Onlar benim bu anı, turnuvayı beklediğimi biliyor. İtalya, en özel maçımız. Burak Yılmaz ağabeyden bahsediyorlar. Ben de Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da çekiniyor bizden biraz."