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Merih Demiral'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek

Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs de Ligt, omzundan ameliyat oldu ve oyuncunun 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Siyah beyazlılarda bu sakatlık akıllara milli futbolcu Merih Demiral'ı getirdi. 22 yaşındaki Merih, geçen sezon sakatlığı nedeniyle fazla forma şansı bulamasa da 2020/21 sezonunda istediği dakikaları bulabilir.

Merih Demiral'ın takım arkadaşı Matthijs de Ligt, sakatlığı nedeniyle 3 ay forma giyemeyecek
13.08.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:13

Juventus'un 21 yaşındaki stoperi Matthijs de Ligt sakatlığın ardından omzundan ameliyat oldu. Hollandalı stoperin 3 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun bu sakatlığı akıllara milli futbolcu Merih Demiral'ı getirdi.

Siyah beyazlılarda bu sezon sakatlığı nedeniyle istediği süreleri alamayan Merih, 19 Eylül'de başlayacak olan Serie A ile yeni sezonda daha fazla forma şansı yakalayabilir.

INSTAGRAM'DAN PAYLAŞIM YAPTI

21 yaşındaki savunmacının omuz ameliyatının ardından 3 aylık iyileşme süreci geçireceği ifade ediliyor. Öte yandan De Ligt de operasyonun ardından kişisel Instagram hesabından paylaşım yaptı ve destekleri için taraftarlara teşekkürlerini sundu.

29 MAÇTA OYNADI

Geçen sezon Ajax'tan gelen de Ligt, siyah beyazlı ekipte 29 maça çıkıp 4 gol kaydetti. İtalyan devinin stoper rotasyonunda Merih'in yanı sıra Daniele Rugani ve Leonardo Bonucci de bulunuyor.

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