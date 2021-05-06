Merih Demiral'ın Juventus'a Uzanan Kariyerinin Hikayesi

Merih Demiral, Juventus'da forma giyen ilk Türk oyuncu olmak için zorlu yollardan geçti. Sporting Lisbon, Alanyaspor ve Sassuolo'da gösterdiği performanslarla Juventus'un dikkatini çeken Merih, kısa sürede İtalyan ekibin formasıyla kendini kanıtladı.