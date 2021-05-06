Merih Demiral'ın Juventus'a Uzanan Kariyerinin Hikayesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Merih Demiral'ın Juventus'a Uzanan Kariyerinin Hikayesi

Dugout - Haberler | Spor

Merih Demiral, Juventus'da forma giyen ilk Türk oyuncu olmak için zorlu yollardan geçti. Sporting Lisbon, Alanyaspor ve Sassuolo'da gösterdiği performanslarla Juventus'un dikkatini çeken Merih, kısa sürede İtalyan ekibin formasıyla kendini kanıtladı.

Merih Demiral, Juventus'da forma giyen ilk Türk oyuncu olmak için zorlu yollardan geçti. Sporting Lisbon, Alanyaspor ve Sassuolo'da gösterdiği performanslarla Juventus'un dikkatini çeken Merih, kısa sürede İtalyan ekibin formasıyla kendini kanıtladı.

Merih Demiral'ın Juventus'a Uzanan Kariyerinin Hikayesi

Kaynak: Dugout

Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı
Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Kesenin ağzını açan Seda Sayan, 4 milyon dolara villa aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Faik Öztrak Aykut Erdoğdu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Fatih Terim Burak Yılmaz Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Merih Demiral'ın Juventus'a Uzanan Kariyerinin Hikayesi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 17:44:08. #1.14#

title