Mercedes-Benz'in yeni modelleri tanıtıldı

03.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:33

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, Stuttgart'ta düzenlenen dijital basın tanıtımıyla tanıtıldı.



Yeni Mercedes-Benz E-Serisi, Stuttgart'ta düzenlenen dijital basın tanıtımıyla tanıtıldı. Yapılan bilgilendirmede; Yeni E-Serisi sedan ve estate; benzinli ve dizel, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere yedi farklı plug-in hibrit seçeneğe sahip iken serinin E 200 d ve E 200 d 4MATIC seçenekleri ağustos ayında Türkiye'de satışa sunulması planlandığı kaydedildi.



Yeni Mercedes-Benz E-Serisi ile aktif takip yardımcısı yol koşullarına göre hızı uyarlayan distronic, aktif dur-kalk yardımcısı, aktif direksiyon yardımcısı, sürüş yardım paketi, aktif fren yardımcısı, aktif kör nokta yardımcısı, park paketi, otomatik park fonksiyonu gibi gibi özellikler dikkat çekti. Öte yandan yeni modelde sunulan plug-in hibrit versiyonlarda mola yerlerinde dinlenme veya seyahat esnasında aracı şarj ederken kullanılmak üzere 'powernap' programı bulunduğu kaydedildi. Uykuya dalma, uyku ve uyanma olmak üzere üç aşamaya sahip olan program sürücünün performansını arttırabilecek ve sürücünün enerji toplamasına olanak sağlayacak.



Aracın motor seçenekleri arasında dizel ve benzinli modeller bulunurken, sedan ve estate'te, arkadan itiş ve dört tekerlekten çekiş olmak üzere yedi farklı Plug-in hibrit versiyon sunuldu.



Yeni Mercedes-AMG E 53 4MATIC+



Yeni Mercedes E Serisinin yüksek performanslı modeli Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ ise geniş ekranlı kokpit tasarımı, yeni AMG Performance direksiyon ve AMG'ye özgü MBUX fonksiyonları aracın sportif karakterini vurguladı. Motorun gücü AMG Speedshift TCT 9G otomatik şanzıman ve tam değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ ile yola aktarıldığı kaydedilirken, AMG E 53'te standart olarak 250 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılan maksimum hız, sürücü paketi ile 270 km/s'e çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA