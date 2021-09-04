Meral Akşener, Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı! Coşkulu tezahüratlarıyla takıma destek verdi
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Meral Akşener, Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı! Coşkulu tezahüratlarıyla takıma destek verdi

Haberler.com - Haberler | Spor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki üçüncülük maçında Filenin Sultanları'nın oynadığı Hollanda karşılaşmasını tribünden takip etti. Maç boyunca Milli Takım'a destek veren Akşener, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı. O anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

CEV 2022 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası yarı finalinde, Sırbistan'a kaybederek final şansını kaçıran Ay-Yıldızlılar, üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0'lık skorla yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Milli Takım'ı tribünde destekleyenler arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de olması dikkat çekti.

"TÜRK SPORCUSUNA YAKIŞAN ÜSTÜN BİR BAŞARI SERGİLEDİNİZ"

Maç boyunca takımı tribünden sürekli destekleyen Akşener, karşılaşmayı A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kazanmasıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Mücadelenin ardından sosyal medyadan zaferi kutlayan Akşener, "Muhteşem galibiyetlerle Türk kadınına, Türk sporcusuna yakışan üstün bir başarı sergilediniz. Harikasınız #FileninSultanları, sizlerle gurur duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı! Coşkulu tezahüratlarıyla takıma destek verdi
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Meral Akşener, Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı! Coşkulu tezahüratlarıyla takıma destek verdi - Haberler Spor
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