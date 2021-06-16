Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
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Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu

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ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Karar sonrası 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.60'ın üzerine çıktı.

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) haziran ayı toplantısının ardından beklentilere paralel olarak federal fonlama faizini değiştirmedi. Fed, politika faizini oy birliği ile yüzde 0-0.25 aralığında sabit bıraktı.

2023'Ü SONU İŞARET EDİLDİ

Fed yetkilileri faizi sabit tuttu ancak 2023'ün sonuna kadar iki artış beklediklerinin sinyalini verdi ve ekonomi toparlanırken yükseliş tarihini öne çekti. İstihdam ve enflasyonda önemli ilerleme kaydedilene kadar aylık 120 milyar dolarlık varlık alımlarına devam etme sözü verdi.

"İSTİHDAM GÖSTERGELERİ GÜÇLENDİ"

Federal Açık Piyasa Komitesi, iki günlük politika toplantısının ardından yayımladığı bildiride aşılarda kaydedilen ilerlemenin ABD'de Kovid-19'un yayılmasını azalttığını belirtirken "Bu ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergeleri güçlendi" ifadeleri kullanıldı.

DOLAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD borsaları karar sonrası düşüşe geçerken, tahvil faizleri yeniden 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.60'ın üzerine çıktı. Altın fiyatlarında ise yüzde 0.5'lik düşüş geldi.

Merakla beklenen karar açıklandı! Fed politika faizini sabit tuttu
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
ABD Merkez Bankası faiz oranını değiştirmedi
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