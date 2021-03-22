Mensday Kemer Country finali yapıldı
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Mensday Kemer Country finali yapıldı

22.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:21
Mensday Kemer Country finali yapıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mensday Kemer Country 2020 Golf Finali'nde şampiyon Cengiz Şahin oldu.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Mensday Kemer Country 2020 Golf Finali'nde şampiyon Cengiz Şahin oldu.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum ve National Golf Club sahalarında yapılan ve 3 gün süren Mensday Kemer Country 2020 Golf Finali'ne 42 sporcu katıldı. Turnuvanın sonunda Mensday kaptanı Cengiz Şahin, şampiyon oldu. Turnuvada A, B ve takımlar kategorisinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceye girenler ödüllerini Cengiz Şahin, Neriman Şahin ve Murat Keklik'ten aldı. Ayrıca bu yıl turnuva şampiyonuna kırmızı ceket de verildi.Şampiyon ve takım kaptanı Cengiz Şahin, "4 yıl önce Mensday Kemer Country takımını kurduk. Küçük bir grupla başladık. Her yıl boyu 3 ayak turnuva düzenledik. İlk yıl finali Kıbrıs'ta, geçen yıl Antalya'da, 2020 turnuva finalini de pandemiden dolayı gecikmeli olarak bu yıl yaptık. Güzel bir turnuva oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde yapıldı. 2021'in finalini de kasım ayında yapacağız" dedi.

Mensday Kemer Country finali yapıldı
Mensday Kemer Country finali yapıldı
Mensday Kemer Country finali yapıldı
Mensday Kemer Country finali yapıldı
Mensday Kemer Country finali yapıldı
Mensday Kemer Country finali yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

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