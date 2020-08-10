Menemenspor'un gözü Göztepe'de TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Ekol Göz Menemenspor, gözünü Göztepe'ye çevirdi.

TFF 1'inci Lig'de yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Ekol Göz Menemenspor, gözünü Göztepe'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin bonservisi Göz-Göz'de olan golcü Samed Ali Kaya ve stoper Veli Çetin için girişimlerine başladı. Samed Ali'yi bonservisiyle almak isteyen Menemenspor'un eski futbolcusu Veli'yi de kiralamak için teklif götürdüğü bildirildi. Menemenspor'da 2017-2018 sezonunda 2'nci Lig'de 35 maçta 25 gol atarak Süper Lig'in yolunu tutan Samed Ali, geçen sezonun devre arasında yeniden Menemen'e döndü. Deneyimli futbolcu İzmir ekibinde 16 müsabakada 6 gol attı.

Veli ise 2013-2014 sezonunda geldiği Menemenspor'da 6 sezon top koşturdu. Geçen sezon başında Göztepe'ye imza atan 25 yaşındaki futbolcu ardından Samsunspor'a kiralanmıştı.

Kaynak: DHA