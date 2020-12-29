Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı

Teknik direktörlük kariyerini Kuzey Makedonya'nın FC Shkupi takımında sürdüren Ümit Karan, 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaşmaya vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Cenk Laleci'nin yokluğunu aynı gün doldurdu.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan'la teknik direktör olarak anlaşma sağladı. Ümit Karan'ın yarın iş başı yapacağı açıklandı.

SURVIVOR'DA YARIŞMIŞTI

Futbolu bıraktıktan sonra Eskişehirspor ve Tepecikspor'da sportif direktörlük görevinde bulunun 44 yaşındaki çalıştırıcı, Amerika Birleşik Devletleri'nde Malatyaspor USA takımını çalıştırıp, ardından Makedonya'nın Shkupi ekibinin dümenine geçmişti.

Ümit Karan, futbolculuk yılları sonrası 2 kez bir televizyon kanalında yayınlanan Survivor programına da katılmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ