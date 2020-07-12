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Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Sezon boyunca oynadığımız gibi oynadık"

- Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Sezon boyunca oynadığımız gibi oynadık" Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, Bursaspor maçını değerlendirerek, "Sezon boyu nasıl oynadıysak bu maçı da öyle oynadık.

12.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:36

- Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Sezon boyunca oynadığımız gibi oynadık"

BURSA - Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, Bursaspor maçını değerlendirerek, "Sezon boyu nasıl oynadıysak bu maçı da öyle oynadık. Önemli olan kazasız, belasız sezonu bitirmek" dedi.

Bursaspor - Menemenspor maçının ardından Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Mutlu, "Bugün maçtan önce de zevkli bir maç olacağını, biz sezon başından beri nasıl oynuyorsak yine aynı oyunumuzu oynayacağımızı söylemiştim. Takımımızın özelliği hakem son düdüğü çalana kadar mücadeleyi bırakmayan bir ekip olmamız. Bugün de sezon boyu nasıl oynadıysak, aynı oyunu oynadık. Maç iki tarafa da çok geldi gitti, 2-2'den sonra çok net pozisyonlar kaçırdık. Önemli olan kazasız, belasız, sakatlıksız, sezonu bitireceğiz. Son olarak Altınordu maçımız var, aynı şekilde oynayıp sezonu kapatacağız" dedi.

Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: 'Sezon boyunca oynadığımız gibi oynadık'

Kaynak: İHA

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