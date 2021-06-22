Menemenspor sahaya indi
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Menemenspor sahaya indi

Menemenspor sahaya indi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon kümede kalmayı bitime bir hafta garantileyen Menemenspor, yeni sezon öncesi çalışmalara erken başladı.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon kümede kalmayı bitime bir hafta garantileyen Menemenspor, yeni sezon öncesi çalışmalara erken başladı. Sarı-lacivertli takım Kesik'teki Tahir Şahin Altyapı Tesisleri'nde dün akşam ilk antrenmanını gerçekleştirdi. İzmir ekibine geri dönen Teknik Direktör Cenk Laleci, denemeye alınan isimlerin de yer aldığı oyuncu grubuyla sahada kısa bir toplantı yapıp göreve başladı. Genç teknik adam 6 ay sonra Menemenspor'un başında tekrar sahaya çıktı. Menemen ekibi dış transferde Mardin Fosfatspor'dan forvet Melih Kılıç, Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgöl ve stoper Polat Güren, Edirne Belediyespor'dan eski stoperi Mazlum Demir ve Göztepe'den kiralık olarak sol kanat oyuncusu Batuhan Kırdaroğlu ile sözleşme imzalamıştı.

Menemenspor sahaya indi
Menemenspor sahaya indi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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