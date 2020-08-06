Menemenspor Landel'in peşinde TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, transferde rotasını Giresunspor'a çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, transferde rotasını Giresunspor'a çevirdi. Yeni sezona iddialı girmek isteyen İzmir ekibi, yeşil-beyazlıların orta saha oyuncusu Michel Landel'i listesine yazdı.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin raporu doğrultusunda harekete geçen yönetim, Giresunspor'la sözleşmesi sona eren Gineli oyuncuya teklifini iletti. Landel'den cevap bekleyen sarı-lacivertlilerin aynı takımda top koşturan orta saha Bekir Yılmaz'la da ilgilendiği ileri sürüldü. Fransa'nın Le Mans takımında kariyerine başlayan 30 yaşındaki Landel, ülkemizde Orduspor, Gençlerbirliği ve Aytemiz Alanyaspor'da da forma giydi.

Kaynak: DHA