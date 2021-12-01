Menemenspor kupada sahaya çıkacak

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Balıkesirspor ve Kocaelispor'u yenerek alt sıralardan kurtulan Nasadoge Menemenspor, yarın Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında evinde Hekimoğlu Trabzon ile karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Ömer Faruk Turtay'ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Eleme usulü ile oynanacak maçta kazanan taraf bir üst tura çıkacak. Karşılaşmada normal sürede eşitlik bozulmazsa uzatma dakikalarına geçilecek. Uzatmalarda da beraberliğin çıkması halinde kazanan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, kupaya önem verdiklerini belirterek, "Hekimoğlu Trabzon'u eleyip bu kulvarda da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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