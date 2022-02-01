Menemenspor kaptanı Mazlum Kocaelispor'a gidiyor

Spor Toto 1'inci Lig'de aranın ardından pazar günü evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek Nasadoge Menemenspor'un kaptanı Mazlum Demir yuvadan uçuyor. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve sezon başında Edirnespor'dan tekrar yuvaya dönen 30 yaşındaki futbolcunun Kocaelispor'la anlaşma sağladığı bildirildi. Sözleşmesi mayıs ayında sona erecek Mazlum transferinde her iki kulübün de anlaşma aşamasında olduğu bildirildi. Bu sezon 19 maça çıkan deneyimli stoper, 3 kez fileleri sarstı. Menemenspor yönetimi, ara dönemde Nijeryalı golcü Akanbi Rasheed'i de Kocaelispor'a satmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Spor