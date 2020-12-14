Menemenspor İstanbulspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Menemenspor'un sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, son dakikada kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Menemenspor'un sahasında İstanbulspor'a 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, son dakikada kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi. İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise oyuncularını tebrik ederek, "Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig'in 14. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği İstanbulspor'a 2-1 mağlup oldu. Menemenspor'un golünü 16. dakikada Kamara atarken, İstanbulspor'un galibiyet golleri 26. dakikada İbrahim Yılmaz ve 90+4. dakikada Onur Ergün'den geldi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları müsabakayı değerlendirdi.

"Çok üzgünüz"

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, ligin iyi futbol oynayan ve iyi oyunculara sahip olan takımlarından biriyle mücadele verdiklerini söyleyerek, "İki taraf da pozisyon buldu. 2-1 kaybettik ama biz de kazanabilirdik. Son saniyede karambol golüyle onlar kazanmış oldu. Tabii ki çok üzgünüz. Hedef artık bundan sonra oynayacağımız Eskişehirspor maçı. O maça hazırlanıp bu maçı telafi etmek istiyoruz" dedi.

"Galibiyetlerle devam etmek istiyoruz"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı ise "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi bir oyunla buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Son haftalarda iyi oynamamıza rağmen sonuç bölümünde sıkıntı çekiyorduk. Bugün geriye düşmemize rağmen oyuncularımız iyi bir direnç gösterdiler. İnşallah önümüzdeki haftalarda da galibiyetlerle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı