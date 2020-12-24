Menemenspor'dan Orhan Terzi açıklaması

Menemenspor, kulüple ilişiği kesilen yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin yönetime karşı kullandığı ifadeler sebebiyle görevine son verildiğini açıkladı.

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup etmesine karşın maçın bir bölümünde sahada 6 yabancı bulundurmasından dolayı kural hatası yapmıştı. Hükmen mağlup sayılması beklenen Menemenspor'da, yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine maçın ardından son verilmişti. Orhan Terzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada günah keçisi ilan edildiğini söyleyerek, "Yapmadığım bir hatadan dolayı otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler" ifadelerini kullanmıştı. Bu paylaşımın üzerine birçok futbolsever Menemenspor yönetimine sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Yaşananların ardından Menemenspor'dan konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dün yaşanan hata sonrası yardımcı antrenörümüz Mehmet Ali Beşel istifa etmiştir. Yine dünkü maçtan sonra yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi'nin de görevine son verilmiştir. Yardımcı antrenörümüz Orhan Terzi'nin görevine son verilmesiyle ilgili durumun yapılan kural hatası ile hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Terzi'nin maç esnasında yönetime haddini bildirecek cümleler kurması nedeniyle görevine son verilmiştir.

1942 yılında kurulan kulübümüz bugüne kadar her zaman, her daim ilkesel kuralların içinde yer almıştır. Kurumumuz ahlak ve nezaket kurallarını kendine destur edinmiştir. Belirttiğimiz ahlak ve nezaket kurallarına uymayan kim olursa olsun Menemenspor'da barınamamış, bundan sonra da barınamayacaktır. Menemenspor'umuz bildiği yol olan ahlak ve nezaket kuralları içerisinde yoluna devam edecektir." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı