Menemenspor'da Mohamed yaza dönecek

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya hazırlanan Nasadoge Menemenspor'da geçen sezon ikinci yarıda transfer edilip ligin son haftalarında çapraz bağlarından sakatlanan Omar Mohamed, 2022'nin yaz döneminde takıma dönecek. Ameliyat ve rehabilitasyon süreci nedeniyle lisansı çıkarılmayıp ABD'ye giden 25 yaşındaki Somalili sol kanadın yönetimden bu sezon için ücret talep etmediği, yeni sezonda takıma tekrar katılacağı belirtildi. ABD'nin Greenville Triumph takımından transfer olduğu Menemenspor formasıyla geçen sezon ligde ikinci yarıda 14 maçta 2 gol, 2 asistle oynayan Mohamed, geçen hafta Somali A Milli Takımı'na ve alt yaş milli takımlarına futbolcu yetiştiren, elçisi olduğu 1826 Football Academy U19 Takımı'nı Menemen'e kampa getirmişti.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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