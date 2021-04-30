Menemenspor'da Adamu kadro dışı bırakıldı
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Menemenspor'da Adamu kadro dışı bırakıldı

Menemenspor'da Adamu kadro dışı bırakıldı
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ibrahim Alhassan Adamu kadro dışı bırakıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da Ibrahim Alhassan Adamu kadro dışı bırakıldı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, Adamu'nun disiplinsiz davranışları nedeniyle yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Sezon başında Altay'dan transfer edilen 20 yaşındaki Nijeryalı futbolcu bu sezon 27 lig maçında mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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