Menemenspor, Canberk Aydın'ı transfer etti

20.08.2019 15:58

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Gençlerbirliği'nden Canberk Aydın'ı kadrosuna dahil etti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, Canberk Aydın'la 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Profesyonel kariyerine Samsunspor'da başlayan 25 yaşındaki sağ bek, daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor ve Gençlerbirliği'nde forma giydi. Canberk Aydın, TFF 1. Lig'de 81 maça çıktı.

Kaynak: AA