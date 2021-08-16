Erkan Sözeri: "5-6 transfer yapmamız gerektiği ortaya çıktı"
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Erkan Sözeri: "5-6 transfer yapmamız gerektiği ortaya çıktı"

Erkan Sözeri: '5-6 transfer yapmamız gerektiği ortaya çıktı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ligin ilk haftasında Menemenspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 5-6 transfer yapıp kadro derinliği oluşturmaları gerektiğini söyledi.

Ligin ilk haftasında Menemenspor'a mağlup oldukları maçın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, 5-6 transfer yapıp kadro derinliği oluşturmaları gerektiğini söyledi.

TFF 1. Lig'in ilk hafta maçında Menemenspor'a 2-0 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kötü bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Kadro derinlikleri olmamasından yakınan Sözeri, "5-6 transfer yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Oyuncularım elinden geleni yaptı. İyi mücadele ettiler. Kaptırdığımız toplardan pozisyonlar verdik. Top bizdeyken iyi işler çıkardık ama final bölümünde sıkıntılarımız var" dedi.

Transfer ettikleri bazı futbolcuların henüz lisanslarını çıkaramadıklarını ifade eden Sözeri, "Yeni transfer olan oyuncularımız takıma geç katıldı, rakip bizden daha hazırdı. Rakibi tebrik etmek lazım. Sezonun ilk maçı da olsa hakeme bir şeyler söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun bu penaltı ve sarı karttır. Maç 0-0 idi ve maç başka yere gidebilecekti. Genç hakemlerin savunucusuyum ama bu tarz kritik hatalar bir camianın kaderiyle oynar. Hakem de izlesin o pozisyonu tekrar. Bazı hataları vardı hoş görülebilir ama penaltıda hata yapması hoş olmadı. Sezona böyle hatalarla başlarsak vay halimize" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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