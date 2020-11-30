Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor
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Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor

30.11.2020 17:07 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, İzmir'deki deprem nedeniyle 8. haftada ertelenen ve yarın oynanacak Ankaraspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, İzmir'deki deprem nedeniyle 8. haftada ertelenen ve yarın oynanacak Ankaraspor maçında 3 puan hedeflediklerini belirtti.

Kesik Tesisleri'ndeki antrenmanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Laleci, takımın hazırlıklarını tamamladığını ve karşılaşmayı beklediğini ifade etti.

Ümraniyespor deplasmanında çok önemli bir galibiyet aldıklarını, çıkışlarını Ankaraspor karşılaşmasında da sürdürmek istediklerini belirten Laleci, "Yarınki maç bizim için çok önemli. Son maçını deplasmanda kazanan bir Ankaraspor var. Takımımın oyunundan gayet memnunum. İyi çalıştık. Erteleme maçı olduğu için 2 günlük aramız vardı. Bunu iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın 3 puanı kazanıp, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçına bunun moraliyle çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen TFF 1. Lig 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor
Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor
Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor
Menemenspor, Ankaraspor'la oynayacağı erteleme maçında çıkışını sürdürmek istiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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