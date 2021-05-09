Menemenspor-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, şampiyon olan Adana Demirspor'u tebrik ederek, Süper Lig'de başarılar diledi.

Maça fazla süre almayan, genç bir takımla çıktıklarını belirten Yazıcı, "Hocamız Ümit Karan onların mücadelelerini görmek istedi. Kendisi korona testi pozitif çıktığı için karantinada. Oyuncularımızın neler yapabileceklerini gördük. Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı. Zaman zaman karşı koymaya çalıştık. Sezonu bu şekilde kapatmış olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz