Menemenspor-Adana Demirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor-Adana Demirspor maçının ardından

Menemenspor-Adana Demirspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı.

TFF 1. Lig'in son haftasında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olan Menemenspor'un teknik sorumlusu Recep Yazıcı, "Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı." dedi.

Yazıcı, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, şampiyon olan Adana Demirspor'u tebrik ederek, Süper Lig'de başarılar diledi.

Maça fazla süre almayan, genç bir takımla çıktıklarını belirten Yazıcı, "Hocamız Ümit Karan onların mücadelelerini görmek istedi. Kendisi korona testi pozitif çıktığı için karantinada. Oyuncularımızın neler yapabileceklerini gördük. Mücadelemiz başa baş olmadı, olmaya çalıştı. Zaman zaman karşı koymaya çalıştık. Sezonu bu şekilde kapatmış olduk." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cansu Dere Seda Sayan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Salih Uçan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Menemenspor-Adana Demirspor maçının ardından - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 23:31:48. #1.14#

title