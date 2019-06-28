Menemen Belediyespor, Trtovac'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor, Jasmin Trtovac'i kadrosuna dahil etti.

Menemen Belediyespor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçen sezonun ilk yarısını Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci yarısını da Novi Pazar'da geçiren 32 yaşındaki savunma oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA