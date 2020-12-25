Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti

Bilgisayar oyunu Championship Manager 01/02'nin efsane isimlerinden Maxim Tsigalko henüz 37 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı.