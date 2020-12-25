Menajerlik oyunlarının efsane ismi Maxim Tsigalko hayatını kaybetti
Bilgisayar oyunu Championship Manager 01/02'nin efsane isimlerinden Maxim Tsigalko henüz 37 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeniyle ilgili ise henüz net bir açıklama yapılmadı.
Bilgisayar oyunu Championship Manager serisinin efsanesi olan Belaruslu forvet Maxim Tsigalko, 37 yaşında hayatını kaybetti.
Belarus'ta 2004 lig şampiyonluğu kazanan ve 2 kez Belarus Milli Takımı forması giyen Tsigalko, kariyeri boyunca Dinamo Minsk, Naftan, Kaysar, Banants ve Savit formaları giydi.
ÖLÜM NEDENİNE DAİR RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Milli takım formasıyla iki maçta 68 dakika görev alıp 1 de gol kaydetmişti.
26 yaşındayken futbola veda eden Tsigalko, gerçek kariyerinde oyundaki kadar başarılı olamamıştı.
Tsigalko'nun ölüm nedeniyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.