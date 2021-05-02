Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
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Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi

Menajerinin Trabzonspor'a önerdiği Belhanda'ya yönetim onay vermedi, Abdullah Avcı 'alınsın' dedi
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Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Bu toplantıdan Sol bek, forvet ve kanat takviyesi kararı çıktı. Karadeniz ekibi, Belhanda'nın önerilmesini de masaya yatırdı. Yönetim buna olumlu bakmadı ama Abdullah Avcı, 'alınsın' dedi. Bonservis maliyeti olmayan isimler üzerinden ilerleyen Trabzonspor, Faslı oyuncu değerlendirmeye aldı.

Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için İstanbul'da bir araya gelmişti. Bu toplantıdan Sol bek, forvet ve kanat takviyesi kararı çıktı. Karadeniz ekibi, Belhanda'nın önerilmesini de masaya yatırdı.Bonservis maliyeti olmayan isimler üzerinden ilerleyen Trabzonspor, Faslı oyuncuya olumlu bakıyor.

AVCI OLUMLU BAKIYOR

Bu futbolculardan ikisi Belhanda ve Rayane Aabid. Galatasaray'la sözleşmesini fesheden Belhanda yönetime önerildi, ancak Bordo-Mavili kulübün kurmayları pek sıcak bakmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Belhanda konusunda olumlu yaklaşıyor.

AABİD BEDAVAYA GELECEK

Hataysporlu Aabid ise değerlendirmeye alınacak. Bu sezon Hatayspor'un en önemli oyuncularından olan 29 yaşındaki Fransız orta saha, çıktığı 35 lig maçında 3 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı. Aabid'in Hatayspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kontrattaki opsiyon maddesi, hem oyuncunun hem de kulübün istemesi halinde devreye girecek.

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