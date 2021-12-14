Menajeri iddiaları yalanlamadı! Atletico Madrid, 14 milyon euroya Kerem Aktürkoğlu transferini bitiriyor
Performansıyla sezona damga vuran Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid harekete geçti. Ocak ayında milli futbolcunun transferini noktalamak isteyen İspanyol devinin 14 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Kerem'in menajeri iddiaları yalanlamazken, futbolcunun geleceğine dair net bir açıklama yapmadı.
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Gelecek futbolcular kadar gidecek isimlerin de kimler olacağı merakla beklenirken sarı-kırmızılılarda ilk ayrılık kapıda. İspanyol basınına göre Kerem Aktürkoğlu için Atletico Madrid devrede.
KEREM, OCAK AYINDA GALATASARAY'DAN AYRILABİLİR
AS'ta yer alan habere göre, Atletico Madrid, Kerem Aktürkoğlu için 14 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetimi oldukça tatmin eden bu teklif sonrası milli futbolcunun ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği belirtildi. Kerem'in menajeri Erkan Söğüt'ün bu iddiaları yalanamadığı ancak futbolcunun geleceğine ilişkin de net bir açıklama yapmadığı ifade edildi.
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