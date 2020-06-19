Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Memurların mesai saati dışında tuttukları nöbetlerle ilgili tartışma son buldu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği kararla, söz konusu nöbetler fazla çalışma olarak kabul edilecek.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, memurların mesai saatleri dışında tuttukları nöbetlerin fazla çalışma sayılıp sayılmayacağı konusuna son noktayı koydu. Kurul, çalışma saatleri dışında yürütülen nöbet hizmetlerinin fazla çalışma sayılmasına hükmetti. Kararın ardından kamu çalışanlarının mesai saatleri dışında tuttukları nöbetlerin karşılığı verilecek.

MEMURUN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, yargı süreci şöyle gelişti: Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan memur, nöbetteyken dini ve ulusal bayramlarda geçen çalışma sürelerinin fazla çalışma süresinden sayılarak mevzuat gereği 8 saat fazla çalışması karşılığı 1 gün izin verilmesi istemiyle başvurdu. Ancak memurun bu talebi reddedildi. Gerekçe olarak da "Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmeliği"ne dikkat çekildi. Çünkü bu yönetmelikte, "Çalışma saatleri içinde ve dışında yürütülen nöbet hizmetleri fazla çalışma sayılmaz" hükmü yer alıyor.

SENDİKA DAVA AÇTI

Ret kararı üzerine Türkiye İmar ve İnşa Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Ancak Danıştay 12. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Sendika, karara itiraz etti. Dosya Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na gitti. Kurul, yönetmelikte yer alan "dışında" ibaresine yönelik yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararı kaldırdı. Kurul yönetmelikteki bu hükümle ilgili daha önce de iptal kararı verildiğini anımsattı.