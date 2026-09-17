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Şimşek'ten Memur ve Emekli Maaşı Açıklaması

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Şimşek'ten Memur ve Emekli Maaşı Açıklaması
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin açıklama yaptı; kesin zam oranı paylaşmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak canlı yayınında memur ve emekli maaş zamlarına dair açıklamalarda bulundu.

Şimşek, ücretli kesimin alım gücünün korunmasının önemine dikkat çekerek, "Memurumuzu, emeklimizi, kamu çalışanlarını her zaman en az enflasyon artışı kadar artırdık, vermeye devam edeceğiz" dedi. Açıklamada net bir zam oranı veya yeni maaş tutarı paylaşılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi
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