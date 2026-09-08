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OVP'de 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu: Memur ve emekli zam senaryosu belli oldu

OVP'de 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4 oldu: Memur ve emekli zam senaryosu belli oldu
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Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 enflasyon beklentisi yüzde 28,4'e yükseltildi. Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'ın hesabına göre Ocak 2027'de işçi ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 9, memurlar yaklaşık yüzde 7 zam alabilir.

Yeni Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 28,4'e çıkarılması, Ocak 2027 maaş artışlarına ilişkin hesaplamaları yeniden gündeme taşıdı. Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz'a göre resmi tahmin gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 9, memur ve memur emeklileri ise yaklaşık yüzde 7 zam alabilir.

Enflasyon öngörüsündeki güncelleme, yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyon farkı beklentilerini değiştirdi. Bu yüzden Ocak 2027 zam hesabı yeni OVP'deki yüzde 28,4'lük yıl sonu tahmini üzerinden yeniden yapıldı.

Yılmaz'ın hesaplamasına göre enflasyon öngörülen seviyede gerçekleşirse işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki artışı yaklaşık yüzde 9 olacak. Kesin oran, yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileriyle netleşecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplam zam yaklaşık yüzde 7 bekleniyor; toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkı birlikte hesaplanacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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