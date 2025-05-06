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Memur emekli maaşı! Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu mu?

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Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Türkiye genelinde milyonlarca memur ve emekli vatandaş bu sorunun yanıtını bekliyor. Özellikle son açıklanan enflasyon verileri sonrasında memur emekli maaşı hesaplamaları gündemdeki yerini koruyor.

Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak sorusu için son karar, Haziran ayı enflasyonu sonrası verilecek. Ancak hesaplamalara göre maaşlara %12'nin üzerinde bir zam kesin gibi duruyor. Peki, Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu mu? İşte detaylar...

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

TÜİK'in yayımladığı enflasyon verilerine göre, 2025 yılının Ocak-Nisan dönemi enflasyonu toplamda %13,36 olarak açıklandı. Bu oran, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için şimdiden %13,36'lık zam anlamına geliyor.

Memur emekli maaşı! Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu mu?

NİSAN AYI FAİZ ORANI BELLİ OLDU

Nisan sonu itibarıyla memur emeklilerine yansıyacak enflasyon farkı %6,94 olarak hesaplandı. Buna %5'lik toplu sözleşme zammı da eklenince toplam zam %12,29 seviyesine ulaşıyor.

Memur emekli maaşı! Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu mu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ ZAM ORANLARI BELLİ OLDU MU?

Temmuz 2025 memur zammı için belirleyici olacak bir diğer unsur ise Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları olacak. Ekonomistlerin tahminlerine göre 6 aylık toplam enflasyonun %16 ile %17 arasında olması bekleniyor. Bu senaryoya göre, memur ve memur emeklileri %13-14 oranında zam alabilir.

Memur emekli maaşı! Temmuz 2025 memur ve memur emeklisi zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklisi zam oranları belli oldu mu?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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