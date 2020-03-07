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Melik: Eşit bir dünya için birlikte çalışmalıyız

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "8 Mart'ın özel olarak kutlanmasına gerek kalmadığı, kadınların her alanda eşit olduğu dünya için birlikte çalışmalıyız" dedi.

07.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:09
Melik: Eşit bir dünya için birlikte çalışmalıyız

vesilesiyle açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "8 Mart'ın özel olarak kutlanmasına gerek kalmadığı, kadınların her alanda eşit olduğu dünya için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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