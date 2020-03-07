Melik: Eşit bir dünya için birlikte çalışmalıyız

07.03.2020 15:09 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:09

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle açıklama yapan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Selen Zorlu Melik, "8 Mart'ın özel olarak kutlanmasına gerek kalmadığı, kadınların her alanda eşit olduğu dünya için birlikte çalışmalıyız" dedi.