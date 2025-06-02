Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Meksika Türkiye Milli takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Meksika Türkiye Milli takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kamp programına ilişkin detaylar belirlendi. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Meksika Türkiye Milli takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek. Peki, Meksika - Türkiye hazırlık maçı ne zaman? Meksika Türkiye Milli takım maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAMP PROGRAMI AÇIKLANDI

A Millî Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde yapacağı kamp programına ilişkin detaylar belirlendi.

2 Haziran Pazartesi günü saat 16.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık bir antrenman yapacak Ay-Yıldızlılar, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

A Millî Takımımız, ABD ile oynayacağı özel maça 3-6 Haziran tarihleri arasında MLS takımlarından New England Revolution'ın Foxborough kentinde yer alan tesislerinde yapacağı idmanlarla hazırlanacak. 6 Haziran'da Foxborough'da saat 11.15'te gerçekleştireceği resmî antrenmanla bu şehirdeki hazırlıklarını tamamlayacak A Millîler, öğleden sonra kara yoluyla maçın oynanacağı Hartford kentine yolculuk edecek.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, aynı gün saat 19.15'te karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Millî Takım, toplantı öncesinde statta kısa bir yürüyüş yapacak.

MEKSİKA - TÜRKİYE HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

Kenan Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Meksika - Türkiye müsabakası, 11 Haziran Çarşamba günü Türkiye saati ile sabaha karşı 04.00'te başlayacak.

Meksika - Türkiye maçının yayın bilgileri de belli oldu. 10 Haziran Salı gecesi oynanacak olan ve Türkiye saatiyle 04.00'te başlayacak karşılaşmanın yayıncısı henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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