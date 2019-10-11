Mehmetçik'e destek verdiği için eleştirilen Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geliyor!

11.10.2019 20:44

Sosyal medya hesabından Barış Pınarı Harekatı'na "Kahraman Mehmetçiğimizin ve Ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle! #BarışPınarıHarekatı" paylaşımıyla destek veren Enver Cenk Şahin, Almanya'da eleştirilen odağı haline gelmişti. Almanların sosyal medyadan tepkilerine daha fazla dayanamayan Enver Cenk Şahin, Türkiye'ye geleceğini sosyal medya hesabından paylaştı.

"ST. PAULİ FORMASINI GİYMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Enver Cenk'in paylaşımı sonrası St Pauli Kulübü, "FC St. Pauli, bu tarz paylaşımlarla ve konularla bağdaştırılmamayı diliyor, bu tarz şeylerin kulübümüzün değeriyle örtüşmediğini belirtmek istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu. St. Pauli taraftar grubu da ' 'Cenk Şahin'in ilk olayı bu değil! Savaşı destekleyen bir futbolcu. Bundan böyle St Pauli formasını giymesini istemiyoruz.'' sözleriyle Enver'i istenmeyen adam ilan etmişti.

Enver Cenk Şahin, sosyal medyadan şu paylaşımda bulunmuştu:

