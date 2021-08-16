Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek

Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Haberler | Spor

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, okul yaptırarak eğitime destek oldu.

Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ile Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, okul yaptırarak eğitime destek oldu.

Futbolculuk kariyerlerinin haricinde sosyal sorumluluk projeleri ile de isimlerinden söz ettiren Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Topal ve Medipol Başakşehirli futbolcu Şener Özbayraklı, Ankara'da Mogan Gölü kıyısında 13 dönüm arazi üzerine özel okul yaptırdı. 1248 öğrencinin eğitim göreceği okulda; futbol, basketbol, tenis, beach voleybol sahalarının yanı sıra kürek sporlarına da yer alacak.

MEHMET TOPAL: EĞİTİM EN ÖZEL VE KUTSAL ALANMehmet Topal, eğitim alanında yaptığı yatırımla ilgili olarak, "İnsan hayatında her şeyin bir sonu var ama okumanın, öğrenmenin sonu yok. Konu bir yandan eğitim, bir yandan da çocuklar ve gençler olunca böyle bir alana yatırım yapmak heyecan verici. Eğitim kutsaldır. Bu yüzden bunu eğitime yapılmış bir yatırım değil, özel alana yapılmış bir destek olarak görüyorum" dedi.  ŞENER ÖZBAYRAKLI: ÜLKEMİZE KATKI YAPACAĞIZŞener Özbayraklı ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Öğretmen bir babanın oğlu olarak hep eğitim dünyasının içinde yer aldım. Bu yüzden böylesine kutsal bir alanda boy gösteriyor olmak, öğrenciler yetiştirecek olmanın heyecanı içindeyim. Çok güzel işler yapacağımıza, ülkemiz adına katkı sağlayacağımıza inanıyorum."


Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Işın Karaca Demet Akalın Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Alex Teixeira Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı'dan eğitime destek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 22:03:07. #1.15#

title