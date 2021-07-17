Mehmet Taş, Kocaelispor'da

TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.

TFF 1'inci Lig ekibi Kocaelispor, geçen sezon Giresunspor'da forma giyen Mehmet Taş ile anlaşma sağladı.

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Giresunspor ile TFF 1'inci Lig şampiyonluğu yaşarken sezon sonu kulübüyle yollarını ayırdı. Yeşil siyahlı kulüp transferle ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüz, Mehmet Taş ile ön protokol imzalamıştır. Sağlık kontrolünden sonra resmi sözleşme imzalanacaktır. Bilginize sunarız."

- Kocaeli

Kaynak: Demirören Haber Ajansı