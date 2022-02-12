Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" - Haberler
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik"

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mehmet Hüseyin Dalgıç:

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" dedi.

İstanbulspor Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasman 1-0 mağlup eden İstanbulspor'da Teknik Direktörü Mehmet Hüseyin Dalgıç, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunda. Dalgıç, "Maçtan önce konuştuğumuz gibi biz buraya kazanmaya gelmiştik. Neticede de 9 kişi olmamıza rağmen kazanmayı bildik. Ankaragücü Türk futbolunun önemli takımlarından birisi. Çok kaliteli oyunculara sahip. Biz buraya geldiğimizde çok rahattık. 10 kişi kaldığımız anda dahi çok rahat bitirebileceğimizi biliyorduk. Fakat 9 kişi kalınca biraz sürpriz oldu. Son dakikalarda seyircinin de baskısıyla rakip biraz hakimiyet kurdu. Yaklaşık 1 devre 10 kişi oynayan, daha sonra 7-8 dakikada 9 kişi oynayan İstanbulspor kazanmayı biliyorsa bu ligde de şampiyon olacak kaliteli bir takım olduğunu ispat ediyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor

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