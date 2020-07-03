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Mehmet Hanefi Öksüz "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" arasında

Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Capital'in bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması'nda yer aldı.

Mehmet Hanefi Öksüz
03.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.07.2020 15:42

Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Capital'in bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması'nda yer aldı.

Kipaş Holding; tekstil, çimento, kağıt, enerji, eğitim ve lojistik yatırımları, çevreye ve doğaya saygılı, sürdürülebilir üretim ve hizmet anlayışı ile 36 yılı geçen tecrübesiyle; ülke ekonomisine büyük katkılar sağlarken, sosyal yardımlar ve projelerle milletimize destek oluyor.

Sosyal projelerinin yanında eğitime verdiği değerle; ülkesine okullar kazandıran ve öğrencilere burs imkanı sağlayan, hastane yaptıran, taziye evleri açan, Mehmetçik Vakfı'ndan spor kulüplerine ayni ve nakdi yardımda bulunan, 10 bin kişiye istihdam sağlayan Kipaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Capital'in bu yıl 5'incisini gerçekleştirdiği Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı Araştırması'nda yer aldı. M. Hanefi Öksüz, son olarak "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına 2,5 milyon lira bağış yaptı.

İş insanlarının ayni ve nakdi olarak çevreden spora, eğitimden sağlığa kadar birçok alanda yaptıkları yardım miktarına göre oluşturulan listede; Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Hanefi Öksüz ile birlikte, Koç Ailesi, Erman Ilıcak, Ahmet Zorlu, Fuat Tosyalı ve Adil Sani Konukoğlu gibi iş adamları da yer alıyor.

Capital Dergisi'nin yayınladığı listeyle ilgili olarak bir açıklama yapan Mehmet Hanefi Öksüz, "Listede 31. sırada yer aldık, bu bizim için gurur kaynağı olmuştur. Kipaş Holding olarak hayır işleri yapmaya, sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz. Bu topraklarda kazandıklarımızı yine bu toprakların insanları ile paylaşıyoruz. Kipaş Holding olarak 6 ana sektörde; 10 bine yakın insanımıza istihdam sağlıyoruz. İş insanları olarak; yatırımlarımız devam ettikçe, yardımlarımızda aynı şekilde devam edecektir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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