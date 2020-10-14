Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak
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Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak

14.10.2020 08:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 09:04

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve transfer döneminin bitimine kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu.

Süper Lig'den Ankaragücü, Denizlispor ve Galatasaray ile anılan Mehmet Ekici transfer döneminin bitmesiyle kulüpsüz kaldı.

Tecrübeli orta saha oyuncusu Galatasaray'dan haber beklediğini ve Belhanda Galatasaray'dan ayrılırsa sarı-kırmızılı takıma transfer olacağını söylemişti. Bu gelişmelerin ardından transfer tahtası kapanınca Ekici kulüpsüz kaldı. Bu sebeple 30 yaşındaki futbolcuya Rusya yolu gözüktü.

RESMİ GÖRÜŞMELER YAPIYOR

Tecrübeli yıldızın menajerinin şu anda 2-3 Rus kulübü ile resmen görüşme yaptığı belirlendi.

Rusya'da transfer dönemi 17 Ekim tarihinde sona ereceği için pazarlıkların kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

(Milliyet)

Mehmet Ekici, 17 Ekim'e kadar bir Rus kulübü ile sözleşme imzalayacak

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Haber Yorumları (3)
MHS: Trabzondan gidişini hatırlayınca düştüğün durumu açıklıyor. Sen dalavereci bi takıma inanıp kaçarsan olacağıda bu olur.
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ELZ: beter olun
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CO HART: beter ollll
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500
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