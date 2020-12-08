Mehmet Demirkol kimdir? Mehmet Demirkol hangi takımlı, hangi kanalda? Mehmet Demirkol ne dedi?

Futbol yazarı Mehmet Demirkol, sık sık gündeme gelen isimlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet Demirkol kimdir? Mehmet Demirkol hangi kanalda yayın yapıyor? Mehmet Demirkol ne dedi?

Gündeme sık sık gelen isimlerden biri olan Mehmet Demirkol hakkında merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik. Mehmet Demirkol kimdir?

MEHMET DEMİRKOL KİMDİR?

Anne tarafı İstanbullu, baba tarafı Hataylı (Kırıkhan) bir ailenin çocuğu olarak 1970'te İstanbul'da doğdu Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde tamamlamıştır.

1994 yılında okul bitince halkla ilişkiler şirketi Capitol'de beş yıl metin yazarlığı yaptı.İlk futbol yazısı haftalık olarak yayınlanan Gazete Pazar'da çıktı.ve metin yazarlığı ile beraber sürdürdüğü futbol yazılarını gazete kapanana kadar sürdürdü.1999 yılında askerliğini yaptığı sırada yaşanan 17 Ağustos Depremi ve ertesinde yaşadıkları onu sarstı ve askerlik dönüşü ne yapacağını düşünmek için ABD'ye gitti. Dönüşünde aldığı tekliflerle tekrar yazmaya başladı.

Sırasıyla Yeni Bin Yıl, Radikal, Milliyet gazetelerinde spor yazarlığı yapan Demirkol,halen Fanatik gazetesinde yazarlığa devam etmektedir.

Ayrıca çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmış olan Demirkol, son olarak NTV Spor kanalında Spor Servisi ve +90 programlarında yorumculuk yapmaktadır. Taa Han Min Guk 2002, Dünya Mektupları adında yayınlanmış bir kitabı vardır.

Sedef Hanımla evli olan Mehmet Demirkol'un Ela ve Ali adında iki çocuğu vardır.

MEHMET DEMİRKOL NE DEDİ?

Mehmet Demirkol, Hande Sümertaş ile ilgili konuda kendisine yönelik yorumlar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı:

"Bir profesyonelin mesleki davranış ve angajmanlarını eleştirmek ya da durum tespiti yapmak benim işim. Katılır ya da karşı çıkabilirsiniz. Bu işin doğasıdır.

Ancak gerçek olan şudur: Eleştirdiğim/durum tespiti yaptığım sadece spor insanıdır. Sadece onun profesyonel kişiliğidir. Özel hayatı, cinsiyeti, dili, dini, mezhebi, ırkı konu değildir. Olamaz…

Sevgili Hande Sümertaş için yaptığım eleştiri/durum tespiti tam olarak da bu çerçevededir. Konunun onun cinsiyeti ya da kimliğini oluşturan diğer herhangi bir şeyle alakası yoktur. Olamaz…

Yani örnek vermek gerekirse, -beni mazur görsün- sevgili Volkan Ballı da aynı durumda olsa söyleyeceklerim birebir aynı olacaktır.

Bu durum bir yana konunun, bu tavrın tamamen dışında çok hassas bir yere gittiğini de tüylerim ürpererek takip ettiğimi söylemem lazım. Cinsiyetçi, kanunların sınırlarını zorlayan, tehlikeli bir tavır, bir linç büyüyerek yayılıyor. İçine yalanları, saçma komplo teorilerini, organize iftiraları da alarak… Bu korkunç bir durum.

Doğal olarak gelinen bu hali gördükçe acaba yaptığım 'durum tespiti'ni hiç yapmasaydım diye düşünmeden edemedim.

Vardığım sonuç hiç tartışılmaz bir şekilde şudur:

Bir profesyoneli, sadece kadın olduğu için eleştirmemek de son derece cinsiyetçi bir tavırdır. Sonuçları kısa vadede farklı olabilir ama orta uzun vadede gideceği yer aynıdır.

Bu asla doğru değil ve bunu yapmayacağım.

Ancak şu çağrıyı yapmak zorunda hissediyorum.

Eleştiri sınırlarının dışında hoyratça davranan herkese sesleniyorum.

Kendinize gelin! Suç işlediğinizin farkına varın."