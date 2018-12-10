Mehmet Demirkol: Burak Yılmaz, Beşiktaş'a Hayırlı Olsun

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın yeni takımını açıkladı. Demirkol, "Burak Yılmaz, Beşiktaş'a hayırlı olsun." dedi.

Beın Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Bein Manşet programında yaptığı açıklamada, "Burak Yılmaz Beşiktaş'a hayırlı olsun" dedi.

"HABERLERİ OKUYUP, YORUM YAPIYORUM"

Demirkol, konuşmasının devamında Trabzonspor cephesinde de çıkış yolununun bu olacağını ifade ederken, "Burak Yılmaz transferi olacak gibi gözüküyor. Burak ve Beşiktaş için hayırlı olsun. Bir haber vermiyorum, sadece haberleri okuyup yorum yapıyorum. Çıkış yolu bu gözüküyor. Trabzonspor, Burak ve Onur dışarıda bıraktı ve piyasaları düştü. Çünkü 'Onlar gittikten sonra biz daha iyi takım olduk' dedi. Resim bu. Dolayısıyla Burak'ın piyasası bundan 6 ay önceki gibi olamaz" dedi.

(Sporx)

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