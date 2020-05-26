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Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak

Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, bir efsanesini daha kulübe kazandırmak üzere. Nenad Bjelica'yı teknik direktörlük görevine getirecek olan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel ve Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

26.05.2020 12:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 13:04

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik kadrosu büyük ölçüde şekillendi, iş büyük ölçüde resmi açıklamalara kaldı. Sarı-lacivertliler eski oyuncusu Mehmet Aurelio'nun yardımcı antrenör olarak göreve başladığını resmen duyurdu. Son dakika bir sürpriz olmazsa gelecek sezon Fenerbahçe'nin başında teknik direktör olarak Nenad Bjelica olacak. Hırvat hocayla var olan bazı pürüzler de giderildi.

TUNCAY ŞANLI DA YUVAYA DÖNÜYOR

2020-21 sezonunda Bjelica'nın yardımcılarından birin de Tuncay Şanlı olması bekleniyor. Sarı-lacivertliler, efsane futbolcularını da yeniden takıma kazandırmak istiyor. Mevcut kadrodan Volkan Demirel'in de yine teknik heyette devam etmesi bekleniyor.

BELÖZOĞLU'NUN YARDIMCISI SERKAN REÇBER

Takım sportif direktörü de arttık ayyuka çıkan Emre Belözoğlu olacak. Ancak yeni bir gelişme var. Belözoğlu'nun yardımcılığını da yine 90'larda Fenerbahçe forması giyen Serkan Reçber'in olması bekleniyor. Halihazırda Kasımpaşa Kulübü'nde sportif direktör olan Reçber'in idari direktör sıfatıyla Belözoğlu'nun yardımcısı olması öngörülüyor. Reçber, 2018 yılında Beşiktaş'ta da scout departmanın başında yaklaşık 3 ay çalışmıştı.

KOÇ'UN HAYALİ, ZICO DÖNEMİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Bjelica ve ekibinden Zico'lu Fenerbahçe döneminde futbol oynayan bir takım kurmasını bekliyor. Koç, ofansif, göze hoş gelen ve başarıyı da yakalayan bir sarı lacivertli takım istiyor. 2007'de yani 100. yılda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa ulaştıran Arthur Zico, 2008'de de Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşımıştı. Zico'nun Fenerbahçe'si oynadığı futbolla tüm Türkiye'nin beğenisini kazanmıştı.

(Ajansspor)

Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
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