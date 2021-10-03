Mehmet Altıparmak: 'Lig liderini yenmek istiyorduk' - Haberler Spor
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Mehmet Altıparmak: "Lig liderini yenmek istiyorduk"

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Spor

- Mehmet Altıparmak: "Lig liderini yenmek istiyorduk" Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık" dedi.

- Mehmet Altıparmak : "Lig liderini yenmek istiyorduk"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık" dedi.

Sahasında ağırladığı Ümraniyespor maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Samsunspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Galibiyet için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Mehmet Altıparmak, "1-1'e üzüldük ama oyuna baktığınızda 2. yarıda maçı çok hak ettik. Hak ettiğimiz galibiyeti başaramadık. Rakibin ne oynayacağını bildiğimiz için ona göre önlem aldık. Oyun dengeli başladı. Rakibin zaafı kanatlarıydı. Devamlı buralardan atak yaptık. Ümraniyespor ilk geldiği atakta gol atı. O ana kadar belki 5-6 gol atabilirdik. Mağlup duruma geçince beraberliği yakaladık. Sonra da pozisyonlara girdik ama arzu ettiğimiz 3 puanı kazanamadık. Oyuncularıma 2. yarıda gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ederim. Kendi sahamızda lig liderini yenmek istiyorduk ama başaramadık. Milli takım arası var. Bu arada daha fazla çalışacağız. Sakatlarımız da bu arada dönecek. Önümüze bakacağız. Lig uzun bir maraton. Maçta sakatlanan Soner direkt hastaneye gitti. Kehinde 3 dakikada 2 oyuncumuzu hastanelik etti. Burak Yılmaz'ın da ayağında kırık olabilir. Soner Gönül ve Burak Yılmaz'ın son durumu yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak" diye konuştu.

Mehmet Altıparmak: Lig liderini yenmek istiyorduk

Mehmet Altıparmak: Lig liderini yenmek istiyorduk

Mehmet Altıparmak: Lig liderini yenmek istiyorduk

Mehmet Altıparmak:
İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Spor Haberleri
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Haber: Mehmet Altıparmak: 'Lig liderini yenmek istiyorduk' - Haberler Spor
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