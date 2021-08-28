Mehmet Altıparmak: "Çok kötü sahada oynadık"
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Mehmet Altıparmak: "Çok kötü sahada oynadık"

Mehmet Altıparmak: 'Çok kötü sahada oynadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Kocaelispor maçının ardından, "Oyunda üstündük ama kapanan takıma karşı oynadık.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Kocaelispor maçının ardından, "Oyunda üstündük ama kapanan takıma karşı oynadık. Saha rezildi" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında evinde konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Yılport Samsunspor'da Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade eden Altıparmak, "Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Oyunun geneline baktığımızda; maçın büyük bölümünü önde oynamaya çalıştık ve özellikle maçın ikinci yarısının tamamına ve ilk yarıda gol yediğimiz ana kadar oyuna hakim Samsunspor vardı. Rakip hızlı hücumlarla gol arayacaktı. Hafta içi buna çok çalışmıştık. Rakip çok fazla atak düşünmedi. Golü de bulduktan sonra savunma yaptı. Golü yedikten sonra maçın ikinci yarısında oyunu kurtarma adına oynamaya devam ettik. Mehmet Akyüz'den sonra çift santrfora döndük. En az 3 pozisyon ona geldi. Boli'nin de pozisyonları vardı. Deplasmanda bir takımın girebileceği kadar pozisyona girdik. Sadece kapanan bir takıma karşı oynadık ve mağlup olduk. Buradan çıkaracağımız dersler var" dedi.

"Çok kötü sahada oynadık"

Kötü bir sahada oynadıklarını belirten Altıparmak, "Ligde böyle çok maç oynayacağız. Böyle maçları nasıl oynamamız gerektiğini daha fazla çalışacağız. Ayrıca rezil bir sahaydı. Çok kötü sahada oynadık. Yürürken bile zorlanıyorsunuz. Bu kadar kötü zeminde oynayan ve kazasız belasız çıktıkları için iki takımın oyuncularını da tebrik ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

Mehmet Altıparmak: 'Çok kötü sahada oynadık'
Mehmet Altıparmak: 'Çok kötü sahada oynadık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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